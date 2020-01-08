غوارديولا.. فرمان ضد «الملكي» و«الشياطين»

المصدر: لندن - وكالات

كشف الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن الفريقين اللذين لن يوافق أبداً على تدريبهما. ونقلت صحيفة غارديان البريطانية عن غوارديولا قوله: «بعد مانشستر سيتي، لن أدرب مانشستر يونايتد «الشياطين الحمر» (الغريم المحلي للسيتي)، تماماً كما لن أدرب ريال مدريد «الملكي» بعد برشلونة. أفضل الذهاب إلى جزر المالديف إذا لم أتلق أي عروض، وربما ليس المالديف، لأنها لا تتوفر على ملاعب الغولف».وغوارديولا، من أساطير نادي برشلونة، حيث قاده للتتويج بمجموعة من الألقاب المحلية والقارية.