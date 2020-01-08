سوالف.. رونالدو.. هاتريك تاريخي وأيباد كلاسيكي

المصدر: عواصم – وكالات

ربما سيصبح مصدراً لتفاؤل كريستيانو رونالدو ذلك الأيباد الكلاسيكي الذي تبلغ قيمته فقط 196 دولاراً أمريكياً، والذي حمله الدون معه إلى ملعب «أليانز ستاديوم»، الذي احتضن مباراة فريقه يوفنتوس مع ضيفه سامبدوريا، فعلى غير عادته ظهر الدون المغرم بالمجوهرات والمنتجات الغالية بأحد المنتجات الكلاسيكية الرخيصة.ولكن اليوم نفسه عرف دخول رونالدو إلى التاريخ بعد أن قاد فريقه إلى الفوز بأربعة أهداف سجله منها «هاتريك» . وعقب «الهاتريك» بات رونالدو ثاني لاعب في هذا القرن يسجل ثلاثية في 3 دوريات مختلفة.

ووفق لـ «فيفا» ، فإن «الدون» سجل ثلاثية في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي «يوفنتوس». وأضافت أن المهاجم التشيلي ألكسيس سانشيز كان أول لاعب في هذا القرن يحقق هذا الإنجاز بعد تسجيله مع آرسنال وأودينيزي وبرشلونة.