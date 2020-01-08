جماهير الأفريقي.. إعلان حرب على قضاة الملاعب

المصدر: تونس - صالح قادري

بعد المظالم التحكيمية الصارخة التي عاناها الأفريقي وآخرها في المباراة التي جمعته بالنجم الساحلي حيث حرم الحكم الفريق من هدف شرعي وفي ظل عدم قدرة المسؤولين الحاليين للنادي على ممارسة ضغوط على الاتحاد التونسي لكرة القدم، تحركت جماهير النادي الأفريقي وقررت الاحتجاج أمام مقر الاتحاد للمطالبة بتحكيم أجنبي للمباريات المهمة التي سيخوضها فريقهم وخاصة المواجهة المقبلة وهي مباراة الديربي أمام الترجي التونسي. واستعداداً لهذه المباراة يلعب الأفريقي مباراة ودية أمام الصفاقسي .