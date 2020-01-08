الزوراء والهلال.. تبادل مهاجمين

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

وصفت جماهير كرة القدم في السودان وصول مهاجم فريق الزوراء العراقي اللاعب عماد محسن إلى الخرطوم لإكمال ترتيبات انتقاله رسمياً إلى نادي الهلال السوداني، بأنه تبادل مهاجمين بين الدوريين السوداني ونظيره العراقي، بعد أن سبق أن التحق مهاجم نادي المريخ والمنتخب السوداني بكري المدينة بفريق القوة الجوية العراقي.

وعبر عماد عقب وصوله إلى الخرطوم عن سعادته الكبيرة بخوضه تجربة جديدة مع نادي الهلال، مبدياً ثقته بتقديم مستويات لافتة في رحلته الجديدة. وفي سياق متصل وصل نادي الهلال السوداني إلى اتفاق مع المدافع العراقي مصطفى ناظم لاعب نادي الزوراء للانضمام للفريق خلال فترة التسجيلات الحالية.