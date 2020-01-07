أداء غاريث بيل يثير جدلاً كبيراً

المصدر: مدريد - وكالات

يثير أداء اللاعب الويلزي غاريث بيل، جدلاً كبيراً في صفوف ريال مدريد الإسباني، حتى وإن كان رصيده من الأهداف «مرتفعاً» بحسب بعض المتابعين.

وكشفت صحيفة ماركا أن بيل شارك في 11 مباراة من دون أن يتمكن من التسجيل، وهو ثاني أسوأ موسم له منذ ارتداء قميص ريال مدريد، وقضى بيل 688 دقيقة على أرض الملعب من دون أن يسجل أي هدف، وهو ثاني أسوأ رقم له منذ موسم 2014 ـ 2015.وفي موسم 2014 ـ 2015، كان بيل قد عجز عن التسجيل خلال 829 دقيقة من المباريات التي خاضها مع ريال مدريد. وأضافت: بيل سجل 108 أهداف خلال 244 مباراة، لكن اللاعب الويلزي فشل بشكل ذريع خلال الأشهر الأخيرة.