المخضرم أديبايور طوق نجاة أستون فيلا

المصدر: لندن - وكالات

بات المهاجم التوغولي إيمانويل أديبايور قريباً من العودة إلى الدوري الإنجليزي ، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة «صن» أن أديبايور (36 عاماً) تم عرضه على أستون فيلا، لتعويض المهاجم البرازيلي ويسلي ، والذي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعد إصابته.

وأضافت الصحيفة أن أديبايور أصبح لاعباً حراً بعد رحيله عن نادي قيصري سبور ، وربما يكون حلاً للمشكلة الهجومية التي يعاني منها أستون فيلا بعد إصابة ويسلي.

وسبق لأديبايور أن دافع عن قميص أربعة أندية إنجليزية وهي أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام و بالاس.