كومبواريه.. أسوأ سجل تدريبي

المصدر: باريس - وكالات

أعلن نادي تولوز الفرنسي، أول من أمس إقالة مدربه أنطوان كومبواريه، بعد نحو ثلاثة أشهر فقط على توليه منصبه، على خلفية أسوأ سلسلة هزائم في تاريخ النادي، توجت السبت بالخسارة أمام فريق مغمور في الدور الـ32 لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم.

وتولى كومبواريه منتصف أكتوبر الماضي مهمة تدريب الفريق الفرنسي خلفاً لألان كازانوفا، لكنه دفع ثمن تلقي الفريق 10 هزائم متتالية في مختلف المسابقات، وآخرها السبت بالخسارة أمام نادي الهواة سان بريفيه بهدف وحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وأعلن تولوز في بيان إقالة كومبواريه (56 عاماً) وإيكال مهامه مؤقتاً إلى دوني زانكو الذي يتولى الإدارة الفنية لمركز التدريب التابع للنادي.