سوالف.. صلاح يربك حفل «كاف»

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

حالة من الارتباك أصابت اللجنة المنظمة لحفل تسليم جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، لأفضل لاعب لعام 2019، وذلك بعد أنباء تؤكد عدم حضور محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي إلى الحفل، الذي تستضيفه مدينة الغردقة المصرية مساء اليوم.

وعلم «البيان الرياضي»، أن اللجنة المنظمة أجرت محاولات مكثفة مع نجم منتخب مصر لإقناعه بالحضور، ووصل الأمر إلى تدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأربك صلاح الذي نال الجائزة في آخر عامين حسابات الجميع، وخصوصاً شركة «استادات» المنظمة للحفل، بعد انسحاب عدد من الرعاة، ما يؤدي إلى خسارة كبيرة.

ويتنافس صلاح على الجائزة مع السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.