المصدر: عواصم - وكالات

عاد اللاعب البرتغالي الدولي برونو فرنانديز مجدداً إلى دائرة اهتمام فريق مانشستر يونايتد ، بعد أن ربطتهما شائعات وتقارير عديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان فرنانديز هدفاً للعديد من أقوى الأندية ، وذلك بعد موسم سجل فيه 32 هدفاً، وقدم 18 تمريرة حاسمة لسبورتنغ، حيث كشف اللاعب نفسه أن توتنهام الإنجليزي كان الأقرب إليه بعيداً عن لشبونة، حيث وقع عقداً جديداً مع النادي البرتغالي في نوفمبر يستمر حتى عام 2023، مع رفع الشرط الجزائي إلى 111 مليون دولار. وكشفت تقارير أن يونايتد يعتزم إحياء اهتمامه بالتوقيع مع صانع الألعاب سبورتينغ لشبونة.