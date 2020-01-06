سواريز يواصل إنقاذ برشلونة

المصدر: عواصم - وكالات

واصل الهداف الأوروغوياني لويس سواريز مهمته بإنقاذ برشلونة في المباريات الأخيرة من الدوري الإسباني، بمساهمته في كل الأهداف العشرة التي سجلها فريقه.

وسجل مهاجم «البلوغرانا»، هدفاً وصنع آخر لزميله أرتورو فيدال، أمام إسبانيول، أول من أمس، في ديربي كتالونيا ، ضمن مباريات الجولة الـ19 بالليغا. وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فقد أسهم سواريز في الأهداف الـ10 الأخيرة لبرشلونة بالدوري الإسباني، من خلال تسجيل 4 أهداف وصناعة 6. وأشارت الشبكة إلى أن سواريز يعتبر أكثر لاعب سجل وصنع في مباراة واحدة بالليغا هذا الموسم (4 مرات)، بالتساوي مع كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.