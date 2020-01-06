صور ميسي النزاع لا يزال مستمراً

المصدر: برشلونة ــ وكالات

يبدو أن القضية لن تصل إلى نهاية، هذا هو الواقع بالنسبة إلى حقوق الصورة للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، فقد أعلنت المحكمة العليا في إقليم كتالونيا عن تأجيل القضية المتعلقة بحقوق الصور الخاصة به مرة أخرى، دون إعلان تاريخ محدد للجلسة المقبلة.وسبق أن تم تأجيل الجلسة من 4 نوفمبر الماضي، إلى 7 يناير الجاري إلا أنه تم الإعلان أمس عن التأجيل مرة أخرى.

ويكمن النزاع القانوني على حقوق صور ميسي بين الشركة المسؤولة عن إدارة واستغلال كل الصور الخاصة بنجم برشلونة، وبين شركة أخرى هولندية استخدمت صوره دون العودة للشركة الأولى، التي تطالب بحقوقها الأدبية والمالية.