وو لي فصل جديد في الكرة الصينية

المصدر: عواصم - وكالات

أشادت وسائل الإعلام الصينية، أمس، بوو لي، الذي سجل هدف تعادل قاتلاً لفريقه إسبانويل، أول من أمس، في مرمى برشلونة ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، معتبرة أنه دشن «فصلاً جديداً» في كرة القدم الصينية.

وسجل المهاجم البديل هدفاً في الدقيقة 88 من المباراة، التي استضافها إسبانويل، مانحاً فريقه التعادل 2-2. وتداول ملايين المستخدمين ما حققه المهاجم الدولي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما «ويبو» الموازي لـ«تويتر» في الصين. ورأت شبكة «سي جي تي أن» الصينية الرسمية أن وو «أصبح أول لاعب صيني يسجل في مرمى برشلونة » وتابعت «لقد دشن فصلاً جديداً في التاريخ».