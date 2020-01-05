«دبي الرياضي» يجتمع بمديري الأكاديميات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد مجلس دبي الرياضي اجتماعاً مع مديري أكاديميات كرة القدم بأندية دبي، تم خلاله مناقشة سبل تحقيق معايير التميز الحكومي بدبي من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة، كما تم بحث أجندة الفعاليات والبرامج والبطولات المشتركة بين المجلس والأكاديميات، التي ستنظم خلال عام 2020 ومن أبرزها برنامج التعاون مع الاتحاد الفرنسي للموسم الجديد، ودورات تأهيل المدربين والكوادر الفنية، وتنظيم بطولة مجلس دبي الرياضي المدرسية وبطولة دبي الدولية العاشرة للناشئين تحت 16 سنة، والعديد من الموضوعات الأخرى، التي تتعلق بتطوير قطاع أكاديميات الكرة.

وقال أحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات الرياضية بمجلس دبي: «الاجتماع مع مديري أكاديميات الكرة بأندية دبي كان مثمراً، وتم مناقشة موضوعات مهمة، تتعلق بتطوير كرة القدم في الأكاديميات بأندية دبي».