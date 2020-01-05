فالنسيا يثير أزمة بسبب أرباح السوبر

المصدر: مدريد - وكالات

اعترضت إدارة فالنسيا على توزيع المكافآت المالية على الأندية المشاركة في السوبر الإسباني، وطالبت الاتحاد الإسباني بالمساواة مع برشلونة، فيما يتعلق بالأرباح التي سيحصل عليها كل نادٍ.

وأشارت إدارة النادي الإسباني إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة، لتحصل على مبلغ مالي أكبر مما عرضه عليها الاتحاد.

وسيتقاضى فالنسيا مبلغ 3 ملايين يورو، وفي حال تتويجه باللقب سيحصل على 6 ملايين يورو، فيما يحصل برشلونة، وريال مدريد، على 8 ملايين يورو فقط كقيمة مالية للمشاركة، بالإضافة لجوائز اللقب في حال التتويج.