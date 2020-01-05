قضاة ملاعب الإمارات.. تفوق مبكر في الآسيوية

المصدر: دبي- العوضي النمر

100 % نسبة نجاح في الآسيوية ، رحلة التألق لقضاة الملاعب الإماراتيين تبدأ قبل بداية بطولة آسيا تحت 23 سنة ، فقد اجتاز الخماسي الدولي محمد عبد الله وعمار الجنيبي وعمر آل علي ومحمد احمد وحسن المهري اختبار اللياقة البدنية الذي أجراه الاتحاد الآسيوي أول من أمس في العاصمة التايلاندية بانكوك بتفوق ، وأصبحوا جاهزين للمشاركة في إدارة مباريات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، والتي تنطلق يوم الأربعاء المقبل، وتستمر حتى يوم 26 يناير الجاري.

تألق قضاة الملاعب الإماراتيين في اختبارات اللياقة يبشر بأداء متفوق، يمنح الفرق التي سيدير مبارياتها قضاة ملاعبنا، الكثير من الثقة وهي تدخل إلى أرض الملعب، مدركة أن الفوز والنجاح مرهونا بالبذل والعطاء داخل الملعب.

وشارك في الاختبارات 62 حكماً من مختلف الدول الآسيوية منهم34 حكماً للساحة، وسيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في جميع مباريات البطولة التي تقام في مدن بانكوك وسونغكلا وبوريرام.