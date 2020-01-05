إرنستو: خلاف برشلونة المالي مع فيدال لن يؤثر على وضع اللاعب

المصدر: مدريد- وكالات

قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم: إن قرار أرتورو فيدال مقاضاة النادي، بسبب خلاف مالي لن يؤثر على وضع لاعب الوسط في الفريق.

وأقام محامو اللاعب التشيلي دعوى لدى رابطة اللاعبين في إسبانيا بداعي عدم الحصول على مكافآت قيمتها 2.4 مليون يورو. وأضاف فالفيردي: هناك دائماً تباين في الآراء بشأن تفسير بنود العقود.

المشكلة سيتم حلها داخلياً. وتابع: «نعرف أرتورو جيداً. إنه الشخص نفسه ولا أرى أي مشكلة. لا أعتقد أن هذا سيكون له أي تأثير سلبي في أرض الملعب وهذا كل ما يهمني. يتدرب بشكل جيد حتى هذه اللحظة».