اختيار الحكم الإماراتي حامد الروسي للتصفيات الآسيوية أولمبياد طوكيو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، حكمنا العالمي حامد الروسي، حكماً محايداً للمشاركة في إدارة نهائيات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

وتشارك في التصفيات منتخبات الصين، استراليا، كوريا الجنوبية، الهند، إيران، كازاخستان، قطر والصين تايبيه، وتجرى في مدينة غيانغ منغ بالصين خلال الفترة من 6 إلى 12 يناير الجاري، ويتأهل منتخب واحد من التصفيات.

ومن المقرر أن يغادر الروسي صباح اليوم، إلى الصين، ويعد الروسي ضمن أفضل حكام القارة الآسيوية تصنيفاً، وعلى مستوى العالم بدرجة (أ عالمي)، وسبق أن تواجد خلال عام 2019، في ثلاث جولات بدوري الأمم بكل من الصين وهونغ كونغ وفرنسا، وكأس العالم باليابان.