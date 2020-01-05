نوبل حارس المستقبل لملك بافاريا

المصدر: برلين - وكالات

تعاقد بايرن ميونيخ «ملك بافاريا» بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، مع الحارس الشاب لشالكه ألكسندر نوبل، على أن ينضم إلى صفوفه بنهاية عقده مع فريقه في ختام الموسم الحالي.

وامتنع نوبل الشهر الماضي عن تمديد عقده مع شالكه، وأعلن بايرن التعاقد معه بانتقال حر نهاية موسم 2019-2020، وفترة خمسة أعوام. وبحسب التقارير، رفض نوبل البالغ 23 عاماً عرضاً من شالكه لتمديد عقده مقابل راتب سنوي قيمته سبعة ملايين يورو، وسيتقاضى مع بايرن راتباً يصل إلى 5,5 ملايين يورو.

وأتى رفض الحارس الشاب عرض ناديه الحالي، لخوض تجربة مع النادي البافاري، حيث ينظر إليه على نطاق واسع كخليفة محتمل لنوير في مركز حارس المرمى الأساسي.