السنغالي ساديو ماني يحقق رقماً مذهلاً

المصدر: لندن - وكالات

منذ انضمامه إلى ليفربول الإنجليزي في صيف 2016، يقدم السنغالي ساديو ماني مستويات رائعة محلياً وأوروبياً، إلا أنه حقق مؤخراً رقماً مذهلاً مع الـ«ريدز».

وفي خلال 58 مباراة خاضها ماني مع على ملعب «أنفيلد» في الدوري منذ انتقل إليه من ساوثهمبتون، لم يخسر السنغالي أي مواجهة داخل الديار.

وتعود آخر خسارة لليفربول على «أنفيلد» في الدوري إلى أبريل 2017 أمام كريستال بالاس 1-2، في مباراة غاب عنها ماني للإصابة. ويعكس الرقم أهمية اللاعب ودوره المهم الذي انعكس عملياً في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، واقترابه من استعادة لقب الدوري الغائب عن ليفربول منذ 30 عاماً.