إشادة جماهيرية بزيارة الشحات للطفل عمار

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

زار حسين الشحات لاعب الأهلي والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، الطفل عمار في منزله، بطلب من والدة الطفل، والتي وجهة الدعوة إليه لزيارة أبنها.

وأوضحت الأم للاعب الأهلي، أن أبنها من أشد المعجبين به، ولكنه لا يستطيع الذهاب إلى النادي لرؤيته لظروفه الصحية، ولبى الشحات، طلب الأم،

وقام بزيارة عمار، وقضى معه وقتاً طويلاً في اللعب، في لافتة إنسانية نالت الإشادة من جماهير الكرة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر، أنه الشحات، لاعب العين السابق، تتوقع مشاركته مع الأهلي غداً الأحد، أمام فريق إف سي مصر، ضمن الجولة الـ12 للدوري المصري، بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة.