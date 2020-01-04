صقور «أف 3 والظفرة» تتألق في بطولة فزاع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تألق فريقا أف 3 والظفرة، حيث اعتليا الريادة في منافسات «جير شاهين»، في انطلاق أولى جولات فئة الشيوخ ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية» لموسم 2019-2020.

والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الموقع المخصص للبطولات في منطقة الروية بدبي.

وتتواصل فعالياتها حتى 16 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من داخل وخارج الدولة، وحلق 104 طيور في سماء المنافسات، بحثاً عن التفوق، وستشهد البطولة مشاركة أعداد أكبر اليوم، بإقامة منافسات بيور جير ضمن فئة الشيوخ، ونال فريق (أف 3) المراكز الثلاثة الأولى في شوط فرخ نقدي.

حيث تصدره، الطير «آر بي جي 16»، وحل بالمركز الثاني الطير «346»، وبالمركز الثالث «أس 65»، وفي شوط جرناس رئيسي، حقق فريق (أف 3) المراكز الثلاثة الأولى، وفي شوط فرخ رئيسي، حقق فريق (أف 3) المركز الأول بواسطة «361».