35 دولة تدشّن دولية سيدات الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

تنطلق اليوم، النسخة العاشرة لبطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وتستمر حتى 13 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 150 لاعبة من 35 دولة، وقام تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

ويبلغ مجموع جوائزها المالية 70 ألف درهم، وتضم قائمة المشاركات لاعبات مصنفات من دول عربية وأوروبية وآسيوية، تتقدمهنّ البولندية مونيكا سوشكو حاصلة على لقب أستاذ دولي كبير. فيما تشارك الإمارات بأكثر من 70 لاعبة، تتقدمهن روضة السركال، بطلة العالم تحت 20 سنة في 2018، وكذلك وافية درويش بطلة الإمارات للسيدات.