تتويج أبطال «الدراج » في مهرجان ليوا الدولي

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

تم أول من أمس تتويج «أبطال الدراج» ، بعد أن اختتمت منافسات تحدي رمال الصحراء للدراج ريس الرملي للبقيات والدراجات لمسافة 90 م.

ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020، وجرت المنافسة المثيرة بمشاركة 54 متسابقاً من الإمارات والسعودية والكويت، وأشتملت على سبع فئات.

وشهد مضمار مدينة زايد للفروسية، سباق الخيول العربية الأصيلة ضمن المهرجان، حيث جرت ثلاثة أشواط بمشاركة 12 حصاناً من الخيول العربية الأصيلة.

وتختتم اليوم ، الجولة النهائية لمنافسة الاستعراض الرملي ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020، وحرص أشهر محترفي الاستعراض الرملي، على تكثيف استعداداتهم لخوض المنافسات القوية لأكبر بطولة في تحدٍ لأحد أكبر التلال الرملية وسط أجواء تنافسية وحماسية مثيرة، ويتوقع أن تحظى المنافسة بإقبال جماهيري من عشاق رياضات التحدي والمغامرة، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المشاركين.