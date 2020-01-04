ليفربول.. عام كامل بلا خسارة في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - وكالات

أتم ليفربول عاماً كاملاً من دون خسارة في الدوري الإنجليزي، بفوزه أول من أمس 2- 0 على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفي محمد صلاح وماني، في ختام المرحلة الحادية والعشرين.

مثبتاً خطاه نحو إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

ورفع ليفربول رصيده إلى 58 نقطة من 20 مباراة (له مباراة مؤجلة من المرحلة 18 مع ضيفه وست هام يونايتد سيخوضها في 29 يناير)، مقابل 45 نقطة من 21 مباراة لليستر الثاني. وبحسب إحصاءات «أوبتا»، بات ليفربول ثاني فريق فقط في الدوري الممتاز يجمع 58 نقطة في أول 20 مباراة، بعد مانشستر سيتي في موسم 2017-2018 الذي انتهى بإحرازه اللقب.