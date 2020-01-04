20 دولة تتنافس على جوائز ختام دولية أبوظبي لقفز الحواجز اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تختتم الليلة بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز.

والتي يستضيفها نادي أبوظبي للفروسية على الميدان الرملي، وينظمها اتحاد الفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي، حيث تقام منافسات شوط سباق التأهل لبطولة العالم التي ستقام في لاس فيجاس ودورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو صيف العام الحالي.

ويشارك في البطولة التي تتضمن 16 شوطاً 150 من فرسان وفارسات النخبة يمثلون 20 دولة منها 7 دول عربية يتقدمها فرسان الإمارات، وتتضمن قائمة المشاركين في شوط النخبة الفرسان المتأهلين من سباق الجائزة الكبرى وفق أفضل زمن، وتقام المنافسات على ارتفاع بين 145 و160 سم، وتصل قيمة الجائزة إلى 400 ألف درهم.