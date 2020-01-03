كلوب يقود حملة للحد من شوائب «الفار»

المصدر: لندن - أ ف ب

يقود المدير الفني الألماني لفريق ليفربول يورغن كلوب، حملة لـ«تهذيب وتشذيب» تقنية فيديو الحكم المساعد أو «الفار» وقراراته المثيرة للجدل، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة «التسلل».

وقال يورغن كلوب، إنه ناقش أزمة «الفار» هذه، خلال اجتماع شمل كبار المدراء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، «يويفا».

وأشار إلى أن هناك حلاً محتملاً لقرارات «الفار» في مسألة التسلل، وأنه تم اتخاذ قرار بشأنه في اجتماع مع كبار المدراء في «اليويفا».

وكان كثير من مشجعي كرة القدم واللاعبين في الملاعب الإنجليزية، عبّروا مؤخراً عن قلقهم بشأن تقنية «الفار»، وتعاملها مع قضايا التسلل الهامشية، حيث يكون الفارق سنتيمترات قليلة، أو مسافة ضئيلة للغاية.