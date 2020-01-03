«كهربا» يظهر للمرة الأولى مع الأهلي

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أنه تم حل أزمة اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا»، وأن البطاقة الدولية الخاصة باللاعب وصلت إلى النادي مساء أمس الخميس، وأن «كهربا» سيكون ضمن بعثة الفريق التي ستخوض لقاء بلاتنيوم بطل زيمبابوي، يوم 11 من يناير الجاري، في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد الأهلي مع «كهربا»، قادماً من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، غير أن نادي الزمالك تقدم بشكوى رسمية ضد لاعبه السابق، أمام الاتحاد الدولي «فيفا»، للمطالبة بإيقاف اللاعب، لرحيله عن الزمالك دون إذن النادي برغم ارتباطه بعقد معه.