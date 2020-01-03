نيمار يحاول العودة إلى برشلونة عبر «فيفا»

المصدر: عواصم - وكالات

بدأ النجم البرازيلي نيمار التحضير للإجراءات القانونية من أجل دفع تعويض لباريس سان جيرمان، وفقاً لقوانين «الفيفا» والرحيل إلى برشلونة في الصيف المقبل، وفق صحيفة «سبورت» الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على أن أي لاعب قضى أكثر من ثلاثة أعوام في ناديه ولم يجدد عقده يمكنه الرحيل مقابل مبلغ مادي يقدره الاتحاد الدولي نفسه.

وحاول برشلونة، الصيف الماضي، إعادة نيمار إلى صفوفه من النادي الباريسي، ولكن الناديين فشلا في التوصل إلى اتفاق رغم المفاوضات حتى الساعات الأخيرة من الميركاتو.

وذكرت صحيفة «موند» أن «الفيفا» سيقيم الصفقة في حدود 180 مليون يورو، وهو الأمر الذي يعتمد عليه اللاعب والنادي الكتالوني من أجل تمريرها الصيف المقبل.

وكان باريس سان جيرمان تعاقد مع نيمار من برشلونة في يونيو عام 2017 مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

رايولا ينتقد

وفي سياق متصل ببرشلونة انتقد وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا طريقة تعاطي البلوغرانا مع ملف انتقال قلب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت قبل اختياره يوفنتوس الإيطالي، بصفقة كبيرة الصيف الماضي بلغت 75 مليون يورو زائد 10 ملايين مكافآت.

ودافع الوكيل الهولندي- الإيطالي عن انتقال المدافع الشاب البالغ 20 عاماً من أياكس أمستردام إلى صفوف «السيدة العجوز» بدلاً من برشلونة الذي حاول ضمه على غرار باريس سان جرمان الفرنسي، وقال في حديث لصحيفة «فوتبول إنترناسيونال» الهولندية «في هولندا يعتقدون أن برشلونة ناد هولندي وليس أجنبياً. اعتبروا الانتقال سراً مقدساً».