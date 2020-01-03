الجزائر وليبيا سوق رائج للفرق التونسية

المصدر: تونس - صالح قادري

انطلق الميركاتو الشتوي وانطلق معه تهافت الفرق الأربعة التونسية الكبرى على اللاعبين الجزائريين والليبيين، مستغلين القوانين الجديدة التي سنها الاتحاد التونسي لكرة القدم والمتمثلة في اعتبار اللاعب المغاربي (من الجزائر والمغرب وليبيا ومصر وأخيراً من فلسطين) لاعباً محلياً.

وبعد أن ظفر الترجي بخدمات المدافع محمد أمين توغاي فإنه على وشك التعاقد مع مواطنه لاعب وفاق سطيف إسحاق بوصوف، كما عزز صفوف الشبان بلاعبين من ليبيا هما محمد ازوق وعبد الرحمان المصراتي.

وفي النجم الساحلي تعاقد مع مهاجم نصر حسين داي رضوان زردوم، والأفريقي سيضم رسمياً إلى صفوفه المهاجم الجزائري سفيان بن دبكة.

أما الصفاقسي فتعاقد مع الليبي سالم عبلو، والترجي التونسي لديه 3 جزائريين هم بدران والشتيو وبلغيث وليبي هو الهوني.