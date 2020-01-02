شاهد.. الركض فوق الماء

المصدر: البيان الالكتروني

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب صيني يمشي فوق الماء من دون غرق أو تعثر.

الفيديو يقول موقع (Ruptly) للشاب الصيني تشانغ تشينغ كيانغ، والذي استغرق الأمر منه 18 عامًا من التدريب المكثف في رياضة الكونغ فو حتى تعلم واتقن المشي على الماء وتخطي البرك.

يذكر أن تشانغ اعتاد على تأدية حركات الكونغ فو في أفلام الحركة، أما الآن فهو مدرب للكونغ فو في مدينة تشونغتشينغ الصينية.