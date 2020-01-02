البنية التحية أزمة الأندية التونسية

المصدر: تونس - صالح قادري

ارتفع عدد الفرق التونسية التي تعاني من سوء البنية التحتية المتمثلة أساساً في الافتقار إلى ملاعب تحتضن المباريات الرسمية، عقب شكوى فريق نجم المتلوي الذي يستقبل ضيوفه منذ الموسم قبل الماضي في ملاعب إحدى المدن المجاورة له وأحياناً بملعب رادس بتونس العاصمة، سار على دربه النادي البنزرت الذي لم يترك ملعباً في المدن المجاورة لمدينته، إلا وخاض عليه مباراياته، قبل أن يأتي الدور على النجم الساحلي الذي وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه على الرغم من السماح له باللعب في استاد رادس بالعاصمة لخوض مبارياته في دوري أبطال أفريقيا إلا أنه فوجئ برفض هيئة البلدية أخيراً.

كما رفضت بلدية مدينة صفاقس السماح للنجم الساحلي باستعمال ملعب الطيب المهيري السبت المقبل لخوض المباراة المؤجلة أمام النادي الأفريقي، وبعد التفكير في طلب الترخيص من بلدية القيروان لاستعمال ملعب المدينة، وجد مسؤولو النجم الساحلي أن أرضية الملعب سيئة، فقرروا استضافة الأفريقي على ملعب حمام سوسة.