الرحومي ينشر ثقافة الفروسية عبر «السبوق»

المصدر: دبي - علي الظاهري

قاد حب المواطن خالد الرحومي مالك ومربي خيول، وشغفه بالفروسية، إلى نشر ثقافة هذه الرياضة عبر قناة «السبوق» التي أطلقها في برنامج «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. يقول الرحومي، إن قناة «السبوق» تهدف إلى تعزيز توعية المجتمع بالفروسية، وغرس حب الرياضة لدى المواطنين والمقيمين على أرض الدولة انسجاماً مع فكر واهتمام «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برياضة الآباء والأجداد، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للخيول العربية الأصيلة.

ويرى الرحومي، أن القناة تعتبر بوابة تثقيفية وليست ترويجية أو ربحية تهدف لتزويد المتابعين والمشاهدين بمعلومات كثيرة حول رياضة الفروسية وسباقات الخيل، كما تعتبر حلقة تحمل رسائل وتقلص الفجوة بين المدربين والفرسان، ذلك من واقع تجربة كونه كان فارساً في السابق، ومالكاً ومنتج خيل في الوقت الراهن، كما يسعى إلى توضيح الكثير من الحقائق عن رياضة الفروسية الحافلة بالكثير من المتعة والإثارة، معرباً عن سعادته بالأصداء الإيجابية للقناة.

ويؤكد الرحومي أن الإمارات بلد التسامح تعتبر دولة مفتوحة أبوابها للجميع، وتملك بيئة مميزة للاستثمار خاصة على مستوى الفروسية وسباقات الخيل، حيث كان البعض يرى أنه من الصعب امتلاك خيول للسباق، بينما يعتبر الواقع مختلفاً في الإمارات كونها تتميز بوجود بنية تحتية مميزة وجاذبة للفروسية.