6 أشواط تُزيّن «فزاع للصيد بالصقور»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

تنطلق صباح اليوم، أولى جولات فئة الشيوخ بإقامة منافسات «جير شاهين» (فرخ وجرناس) في بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية» لموسم 2019 ـ 2020، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الموقع المخصص للبطولات في منطقة الروية بدبي، وبمشاركة واسعة من نخبة الصقارين المتنافسين على المراكز الأولى سعياً لحصد «الناموس» والجوائز القيّمة.

وكانت البطولة انطلقت بإقامة منافسات الطيارة اللاسلكية الاثنين الماضي، ثم توقفت لمدة 48 ساعة، قبل انطلاق منافسات التلواح، والتي ستتواصل حتى 16 الجاري، وتضم فئات مختلفة، حيث تتواصل فئة «الشيوخ» وتقام غداً منافسات جير تبع (فرخ وجرناس)، وبعد غد منافسات بيور جير (فرخ وجرناس)، والأحد المقبل منافسات قرموشة (فرخ وجرناس).

وسيتم إقامة 6 أشواط لكل فئة من منافسات الشيوخ، وهي: فرخ رمز، فرخ رئيسي، فرخ نقدي، جرناس رمز، جرناس رئيسي، وجرناس نقدي.

وتشهد البطولة إقامة منافسات العامة من 6 إلى 9 من الشهر نفسه، والناشئين 11 الجاري، ثم الخليجيين يومي 12 و13 منه، والعامة يومي 14 و15 من الشهر ذاته، على أن تقام منافسات دوري الإمارات للصيد بالصقور يومي 10 و16 من الشهر نفسه.

وأنجز مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كافة الترتيبات لاستقبال ضيوف الحدث والمشاركين، علماً أنه تم تخصيص جوائز مالية تزيد قيمتها على 38 مليون درهم هذا الموسم لبطولات فزاع للصيد بالصقور تشمل البطولة الرئيسية التي تقام الشهر الجاري، وبطولة فخر الأجيال التي تقام بالفترة من 1 إلى 16 فبراير المقبل، وهي واحدة من أغلى الجوائز المالية على مستوى العالم المخصصة لبطولات رياضة الصيد بالصقور.