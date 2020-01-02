غوارديولا: سنصلّي حتى نلحق بليفربول

المصدر: لندن - د ب أ

قال بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، إن فريقه بحاجة إلى «الصلاة» من أجل اللحاق بليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتأهب مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي يحتل الثالث بفارق 14 نقطة خلف المتصدر ليفربول الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، وكرر غوارديولا التأكيد على أن الفجوة التي تفصل فريقه عن ليفربول كبيرة للغاية ويصعب التغلب عليها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الفريق سيواصل المحاولات.

كما أثنى غوارديولا على فريق ليفربول الذي حصد 55 نقطة من إجمالي 57 نقطة كانت متاحة أمامه في المباريات التي خاضها بالدوري حتى الآن، ولا يزال سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث يواصل التقدم نحو التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 1990.

وقال غوارديولا: «ليفربول مذهل، هو بطل أوروبا ولم يهدر سوى نقطتين في الدوري، لذلك علينا تهنئته».