الألماني فايغل من دورتموند إلى بنفيكا

المصدر: برلين - أ ف ب

سينضم الألماني يوليان فايغل لاعب وسط بوروسيا دورتموند إلى نادي بنفيكا البرتغالي في يناير الجاري، وأكد دورتموند في بيان أن فايغل (24 عاماً) طلب انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية في ظل اهتمام النادي البرتغالي. ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، فيما سيتم حسمها بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي الروتيني. وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية سينفق بنفيكا نحو 20 مليون يورو (22.5 مليون دولار أمريكي) لجلب اللاعب الدولي السابق.

ويمكن للاعب الارتكاز الدفاعي أن يشغل مركز قلب الدفاع، كما نجح في فرض نفسه بسرعة في الفريق الأول تحت إشراف المدرب توماس توخل، وحمل ألوان منتخب ألمانيا خمس مرات في 2016 و2017. لكن في السنوات الأخيرة وجد صعوبة في احتلال موقع أساسي في تشكيلة دورتموند، خصوصاً بعد قدوم البلجيكي أكسل فيتسل. وسيكون فايغل ثالث لاعب ألماني يحمل ألوان النادي البرتغالي العريق.