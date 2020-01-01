أرسنال ويونايتد لقاء الغريمين في الدوري الإنجليزي اليوم

المصدر: لندن - أ ف ب

يبدأ الدوري الإنجليزي لكرة القدم العام الجديد بمواجهة بين الغريمين أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في المرحلة الحادية والعشرين، فيما يبدو ليفربول المتصدر مرشحاً للسير خطوة إضافية نحو لقب انتظره منذ عام 1990.

وفي ظل فارق الـ13 نقطة الذي يفصل ليفربول عن أقرب ملاحقيه مع مباراة مؤجلة في جعبة فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي حقق الأحد على حساب ولفرهامبتون (1-صفر) فوزه العاشر توالياً في الدوري الممتاز، أضحى الصراع محصوراً إلى حد كبير على المراكز الثلاثة الأخرى المؤهلة لدوري الأبطال وتجنب الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وفي المباريات الأخرى المقررة جميعها اليوم باستثناء لقاء ليفربول وشيفيلد، يلعب بيرنلي مع أستون فيلا، واتفورد مع ولفرهامبتون، وستهام بقيادة مدربه الجديد القديم الاسكتلندي ديفيد مويز مع بورنموث، ونوريتش سيتي مع كريستال بالاس.