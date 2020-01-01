«عربية السيدات 2020» تعزّز من شراكتها مع القطاع الخاص

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

بحضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وقعّت اللجنة، أخيراً، في مقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، اتفاقيات تعاون استراتيجية مع شركة تلال العقارية، وشركة الشارقة للبيئة - بيئة، والعربية للطيران، وشركة فاست لمقاولات البناء بالشارقة، بهدف دعم ورعاية النسخة الخامسة التي تنطلق خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير العام المقبل.

وستتولى شركة تلال العقارية بموجب الاتفاقية رعاية ذهبية، فيما تقدّم شركة الشارقة للبيئة - بيئة والعربية للطيران رعاية فضية، وفاست لمقاولات البناء بالشارقة الرعاية البرونزية، للحدث الذي يعدّ إحدى أبرز المناسبات الرياضية التي تجمع حولها أندية عربية نسائية تتنافس على صعيد تسع ألعاب رئيسة.