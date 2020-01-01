زفوناريفا تنسحب من أستراليا المفتوحة

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم، انسحاب الروسية فيرا زفوناريفا من المشاركة في النسخة المقبلة التي تقام بين 20 يناير والثاني من فبراير، وذلك بسبب إصابة في المعصم الأيسر.

وذكرت اللجنة المنظمة عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «للأسف سنفتقد مشاركة اللاعبة التي وصلت مرتين للدور قبل النهائي لمنافسات الفردي والمتوجة بمنافسات الزوجي في 2012. نشعر بالأسف إزاء عدم تمكنها من اللحاق بنا في ملبورن في يناير المقبل. نتمنى رؤيتك مجدداً في أستراليا قريباً».