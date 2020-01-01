شارابوفا لم تفقد حماسها للتنس

المصدر: بريزبين - أ ف ب

أكدت الروسية ماريا شارابوفا أنها لم تفقد شيئاً من حماسها للعبة كرة المضرب، على الرغم من تراجع مستواها نتيجة الإصابات المتلاحقة، وذلك بعد قبولها بطاقة دعوة للمشاركة في دورة بريزبين التي تشكل تحضيراً لبطولة أستراليا المفتوحة.

وقالت شارابوفا البالغة 32 عاماً «بصراحة، حين كنت أصغر سناً، لم أر نفسي أمارس اللعبة لما بعد الثلاثين عاماً. لكن لا يزال لدي الكثير لتقديمه. ما زلت متحمسة كثيراً وأحب المنافسة». ولم تشارك شارابوفا في أي دورة رسمية منذ خسارتها أمام غريمتها الأميركية سيرينا وليامس في الدور الأول لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية في أغسطس الماضي، وتراجعت في تصنيف رابطة المحترفات حتى المركز 133 بعدما اضطرتها إصابة في كتفها إلى الاكتفاء بخوض 15 مباراة رسمية فقط في 2019.