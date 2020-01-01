مورينو سعيد بـ«الرقم واحد»

المصدر: موناكو - أ ف ب

وضع الإسباني روبرت مورينو خلفه الغبن الذي تعرض له مع منتخب بلاده لكرة القدم، وأعرب عن سعادته بأن يصبح «الرقم واحد» مع فريقه الجديد موناكو الذي تعاقد معه خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم. وتخلى المنتخب الإسباني عن خدمات مورينو على الرغم من قيادته إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، وذلك من أجل إعادة لويس أنريكي إلى منصبه السابق.

ولم يكن مورينو راضياً بطبيعة الحال عن الطريقة التي عومل بها، كما حال وسائل الإعلام الإسبانية التي أعربت عن امتعاضها من كيفية إدارة شؤون المنتخب من قبل رئيس الاتحاد المحلي لويس روبياليس.

وأقر مورينو: «لطالما أردت بأن أكون الرقم واحد. أنا في بداية هذه المرحلة».

وقرر موناكو الاستعانة بمورينو بعدما أقال جارديم للمرة الثانية في قرابة عام، وذلك بسبب علاقته المتوترة بالادارة الروسية لنادي الإمارة.