اختتام «الفرجان» لطلاب المدارس

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية بطولة الفرجان الأولى لطلاب المدارس لكرة القدم 2019، وأوضح خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية، أنهم خصصوا البطولة لطلاب المرحلة الثانوية، تحت شعار «عام التسامح» في ملعب جمعية الإمارات، والتي انتهت بفوز فريق (قيمرز تيم) على فريق (شباب الجولان) بهدف دون رد في نهاية الشوط الثاني وأحرز هدف الفوز اللاعب أحمد صالح علي حجيره.

وتعد البطولة هي الأولى من نوعها في بطولات الفرجان حيث حرصت إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية على تفعيل النشاط الرياضي لطلاب المدارس وتحقيقاً للأهداف المجتمعية الرامية لاستغلال أوقات فراغ الطلاب في أنشطة رياضية.