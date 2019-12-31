هاتف ماني المكسور يُثير الدهشة

المصدر: البيان الإلكتروني

أبدت جماھیر كرة القدم ومشجعو فريق لیفربول الإنجلیزي دھشتھم حیال ظھور نجم الفريق المھاجم السنغالي ساديو ماني ممسكاً بھاتف شاشته مكسورة.

وظھر الھاتف ذو الشاشة المكسورة مع ماني المرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي، الأسبوع الماضي، قبل فوز فريقه 4-0 على لیستر سیتي بالبريمیرلیغ.

فیما أشاد آخرون باحتفاظ النجم السنغالي بجھاز الآيفون بالرغم من من ظھور بعض الكسور على شاشته، علماً بأن راتب ماني يكفي لشراء 150 هاتفاً جديداً كل أسبوع.

ويتقاضى ماني راتبا سنويا يبلغ حوالي 8.7 ملايين جنیه إسترلیني، حیث يأتي في الترتیب الرابع في قائمة لاعبي لیفربول الأكثر ربحاً، خلف محمد صلاح وفان دايك وفیرمینو.