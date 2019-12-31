غوارديولا.. رقم قياسي جديد في «البريميرليغ»

المصدر: لندن - وكالات

بات الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي ، أسرع مدرب في تاريخ «البريميرليغ» يحقق مئة انتصار في 134 مباراة.

وقال حساب الدوري الإنجليزي على «تويتر» إن غوارديولا حقق هذا الرقم بفارق أقل من ثماني مباريات عن مورينيو، المدرب الحالي لتوتنهام والسابق لتشيلسي ويونايتد، وأقل بفارق 25 مباراة عن كلوب، المدير الفني لليفربول، متصدر الدوري الحالي. ووجه غوارديولا الشكر إلى لاعبيه، وذلك بعد وصوله إلى الفوز رقم 100 في الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا: بالطبع نحن فخورون بكل ما حققناه في تلك المواسم وبالجهد المذهل«. وأضاف:»عندما تفكر في 100 فوز في 134 مباراة فهذا إنجاز رائع، أنا سعيد بشكل خاص من أجل اللاعبين، هم السبب في أننا فزنا بـ 100 مباراة«.

وتابع:»إنه إنجاز لا يصدق لهذا الفريق المذهل ككل، الثناء يجب أن يكون لجميع اللاعبين والموظفين الذين عملوا لدينا خلال هذه الفترة«. واستعاد مانشستر سيتي توازنه، بعد هزيمته أمام وولفر هامبتون 2-3، يوم الجمعة الماضي، ضمن الجولة 19 لـ»البريمير ليغ«، ورفع رصيده إلى 41 نقطة، ويحتل المركز الثالث.

ووصف غوارديولا نظام حكم الفيديو المساعد بـ»الفوضى الكبيرة«بعد جولة شهدت المزيد من القرارات المثيرة للجدل. وقال غوارديولا: في كل أسبوع هناك فوضى كبيرة. في مباريات أخرى، هناك فوضى كبيرة.

أتمنى أن تكون الأمور أفضل في الموسم المقبل. وكانت مواجهة سيتي ضد شيفيلد واحدة من مباريات عديدة شهدت إلغاء أهداف، بسبب تسللات بفارق بسيط للغاية، بعد أن استخدم نظام حكم الفيديو المساعد الخطوط الهندسية لإصدار قرارات تستغرق الكثير من الوقت.

وبدا أن شيفيلد افتتح التسجيل عن طريق ليس موسيه في الدقيقة 28، لكن الهدف أُلغي بعدما قرر حكم الفيديو المساعد أن مهاجم شيفيلد كان في وضع تسلل بفارق ضئيل جداً.