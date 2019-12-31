هدف صلاح «المذهل» الأجمل على أنفيلد

المصدر: لندن - وكالات

اختارت جماهير ليفربول الإنجليزي، هدف محمد صلاح الشهير في مرمى تشلسي، الهدف الأجمل على ملعب أنفيلد، خلال عام 2019. واكتسح هدف صلاح «المذهل» في مرمى تشيلسي، الموسم الماضي، نسبة الأصوات، برصيد 56 بالمئة، بينما جاء هدف فابينيو بالمركز الثاني برصيد 34 بالمئة من الأصوات.

وجاء هدف صلاح بتسديدة صاروخية ملتفة، في مرمى «البلوز»، نهاية الموسم الماضي، قبل أن يحتفل بطريقة «اليوغا»، والتي كانت كذلك من أشهر احتفالات الموسم الماضي.وخاض ليفربول آخر مباراة له على ملعبه أنفيلد لعام 2019، مساء الأحد، عندما انتصر على ولفرهامبتون، قبل أن ينشر الحساب الرسمي للنادي استفتاء عن الهدف الأجمل .