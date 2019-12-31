«عربية السيدات 2020» تعزّز شراكتها مع القطاع الخاص

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

بحضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وقعّت اللجنة مؤخراً، في مقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، اتفاقيات تعاون استراتيجية مع 4 شركات في القطاع الخاص، هي شركة تلال العقارية، وشركة الشارقة للبيئة - بيئة، والعربية للطيران، وشركة فاست لمقاولات البناء بالشارقة، بهدف دعم ورعاية النسخة الخامسة التي تنطلق خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير العام المقبل.

وتعكس هذه الاتفاقيات مستوى الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات في الإمارة من أجل الارتقاء بمسيرة الرياضة النسائية في الدولة، حيث ستتولى شركة تلال العقارية بموجب الاتفاقية رعاية ذهبية، فيما تقدّم شركة الشارقة للبيئة - بيئة، والعربية للطيران رعاية فضية، وفاست لمقاولات البناء بالشارقة الرعاية البرونزية للحدث.