انطلاق موسم تحدي «ياس سوبر ستريت»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تشهد حلبة مرسى ياس انطلاق منافسات الموسم السادس على التوالي من بطولة تحدي ياس سوبر ستريت، السباق الوحيد المعتمد من رابطة هوت رود الوطنية للسيارات في الشرق الأوسط، إذ يستقبل مسار الدراج في حلبة مرسى ياس أكثر من 50 من أفضل السائقين في الإمارات الذين يختبرون ردود فعلهم وقدرة سياراتهم على التسارع في الاختبار النهائي يومي الخميس وليلة الجمعة ليتوج السائق الأسرع باللقب.

وتتيح بطولة تحدي ياس سوبر ستريت إبراز مهارة السائقين المشاركين وتدوين أرقام قياسية ، كما تشهد نسخة هذا العام تقديم مجموع جوائز نقدية تتجاوز الـ500.000 درهم إماراتي.