الترجي يتعاقد مع الجزائري محمد أمين توغاي

المصدر: تونس - صالح قادري

استغل الترجي التونسي انطلاق الميركاتو الشتوي ليعزز رصيده البشري بالمدافع المحوري الجزائري الشاب محمد أمين توغاي من مواليد 2000، الذي بات سادس جزائري يلعب في صفوف الترجي، وكان توغاي ينشط في صفوف فريق نصر حسين داي وهو قائد المنتخب الأولمبي الجزائري.

وتعاقد الترجي مع اللاعب لمدة أربع سنوات وأصبح توغاي سادس جزائري في صفوف الترجي التونسي بعد كل من عبد القادر بدران وإلياس شتي وعبد الرؤوف بلغيث وبلال بن ساحة والطيب المزياني، في المقابل أكدت مصادر مقربة من الترجي أن فريق ضمك السعودي مهتم بأنيس البدري ويبدو أنه خصص امتيازات ضخمة لاستقطابه، لكن مصدراً مقرباً من اللاعب أفاد أن البدري غير مهتم بخوض تجربة مع الفريق السعودي المهدد بالهبوط.