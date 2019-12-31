الهلال السوداني يعين حمادة صدقي مدير فني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

كشف مصدر بإدارة نادي الهلال السوداني لـ«البيان الرياضي» عن أولى صفقات المصري حمادة صدقي المدير الفني الجديد للنادي، وقال المصدر إن صدقي حدد الكونغولي مبينزا مهاجم فريق الملعب التونسي للتعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وتمت المفاوضات ، أثناء تواجد بعثة الهلال في تونس لأداء مباراة الفريق أمام النجم الساحلي في أبطال أفريقيا ، بين اللاعب ورئيس بعثة الهلال بالإضافة إلى مدرب الهلال صدقي مع رئيس نادي الملعب التونسي جلال بن عيسى لإتمام الصفقة. وجوي مبينزا من مواليد سنة 2000 وتعاقد مع الفريق التونسي في شهر ديسمبر من عام 2018، ولعب في فريق لامانشا الكونغولي، ثم نادي أوثو دويو الكونغولي وشارك في مباريات عديدة مع منتخب كونغو برازافيل.