لوكاكو يستعد لنابولي في مدينة دبي الرياضية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نشر روميلو لوكاكو نجم انتر ميلان والمنتخب البلجيكي مقطع فيديو على حسابه في "الانستغرام" وهو يتدرب بمدينة دبي الرياضية خلال تواجده بدبي لقضاء إجازة رأس السنة الميلادية والمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي والدولي الذي اختتم فعالياته بحفل جائزة غلوب سوكر العالمية أمس الأحد.

ويستعد لوكاكو لاستئناف مباريات الدوري الإيطالي والمشاركة مع فريقه ضد نابولي 6 يناير المقبل لحساب الجولة 18.

ويعدّ لوكاكو أحد أبرز اللاعبين في الكرة الأوروبية و لفت الأنظار في موسم 2013-2014، عندما إلى فريق إيفرتون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وبعد مساعدته إيفرتون للوصول إلى تحقيق رقم قياسي من عدد النقاط، انضم إلى الفريق في صفقة قياسية بلقت قيمتها 28 مليون جنيه استرليني في عام 2014، وحصل في موسم 2016-2017 على لقب أفضل لاعب للعام من رابطة اللاعبين المحترفين ووقع عقداً مع مانشستر يونايتد في عام 2017 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، ثم انتقل هذا الموسم 2019- 2020 إلى نادي إنتر ميلان مقابل أعلى مبلغ يدفعه النادي وقدره 80 مليون يورو.