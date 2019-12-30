النجم الساحلي ضحية توقعات حمادة صدقي

المصدر: تونس - صالح قادري، الخرطوم - حسن فاروق

صدقت توقعات المصري حمادة صدقي مدرب الهلال السوداني، الذي توقع فوز فريقه على مضيفه النجم الساحلي، ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي انتهت لصالح الهلال 1 - 0، أول من أمس، بملعب رادس بالعاصمة تونس.

وكان المدرب المصري قال في المؤتمر الصحافي للمباراة: إن النتيجة مرهونة بمدى التزام لاعبيه بتطبيق المطلوب منهم، معتبراً أن فريقه أتى إلى تونس من أجل الفوز رغم قوة صاحب الأرض، وبالفعل كان لاعبو الهلال منضبطين، حيث نجحوا في الاعتماد على طريقة دفاعية صلبة خلال الشوط الأول مع القيام من حين إلى آخر ببعض الهجمات المرتدة لكن في الشوط الثاني وحسبما أفاد به مدربهم أنهم نفذوا ما طلب منهم، وهو التقدم أكثر إلى الهجوم من أجل استغلال المساحات الشاغرة التي سيتركها النجم بحثاً عن التهديف وفعلاً نجح أطهر الطاهر في تسجيل هدف التقدم وعرف الفريق كيف يحافظ عليه، لينقاد النجم الساحلي إلى خسارته الرابعة في المدة الأخيرة، وهو ما جعل رئيس النادي رضا شرف الدين يشكك في قدرات المدرب الإسباني غاريدو.

من ناحيته قال وليد الشعلة لاعب الهلال السوداني، إن الفوز الذي حققه فريقه على نظيره النجم الساحلي بهدف أطهر الطاهر هدية لكل جماهيرهم بمناسبة العام الجديد، وكتب وليد الشعلة على صفحته على فيسبوك (نحن أسياد البلد)، الشعار المحبب لجمهور الهلال، وذكر أن الفوز على فريق النجم الساحلي على أرضه ووسط جمهوره أكد أفضليتنا في البطولة الإفريقية.







